Maduro promete respeitar resultado das eleições na Venezuela e apela para oposição fazer o mesmo

Venezuelanos escolhem neste domingo (28) o próximo presidente do país

EFE/PRENSA MIRAFLORES Foto cedida pela Prensa Miraflores do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, efetuando o voto durante as eleições presidenciais



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que busca a reeleição, garantiu que respeitará o resultado das eleições marcadas para este domingo (28). Após votar em Caracas, ele fez um apelo à oposição para que também aceite o resultado da contagem dos votos. “Eu reconheço e vou reconhecer o resultado eleitoral, e vou garantir que eles sejam respeitados”, afirmou Maduro. Os locais de votação na Venezuela abriram às 06h (7h, em Brasília). Com quase 21 milhões de eleitores registrados, as expectativas são de que cerca de 17 milhões compareçam às urnas, uma vez que a crise no país tem impactado a participação popular. Esta eleição é vista como um momento crucial para o futuro político da Venezuela. A oposição, unida em torno do candidato Edmundo González Urrutia, está mobilizada para tentar mudar o cenário atual. González fez um apelo aos cidadãos para que exerçam seu direito ao voto, destacando a importância da participação popular. María Corina Machado, uma das figuras mais proeminentes da oposição, também incentivou os venezuelanos a se dirigirem às urnas.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Sarah Américo