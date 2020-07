Maduro diz que ‘verdadeiro surto’ da Covid-19 chegou à Venezuela

O país já registrou 8.010 pessoas infectadas pelo coronavírus e 75 falecimentos por complicações da doença

Reprodução/ABC News Entre as quatro vítimas estava uma mulher de 77 anos no estado ocidental de Lara, que foi infectada pelo contato com familiares que estavam no Equador e entraram no país ilegalmente



O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, advertiu na quarta-feira (8) que a pandemia da Covid-19 chegou ao país com mais força, depois que mais quatro mortes pela doença foram confirmadas nas últimas 24 horas, elevando o total, conforme dados oficiais, a 75. Ao todo, 8.010 pessoas já foram infectadas no país.

“Estamos enfrentando uma tremenda pandemia no mundo. Na Venezuela, é o começo da pandemia, é o verdadeiro surto. Antes, tínhamos visto a chegada da pandemia, agora estamos vendo o verdadeiro surto”, declarou Maduro durante uma reunião por videoconferência com a equipe governamental encarregada de deter o coronavírus.

Entre as quatro vítimas estava uma mulher de 77 anos no estado ocidental de Lara, que foi infectada pelo contato com familiares que estavam no Equador e entraram no país ilegalmente, de acordo com o vice-presidente executivo, Delcy Rodríguez. Também morreram duas pessoas no estado de Táchira, ambas com 58 anos, e uma no estado de Zulia, no noroeste do país, que tem o pior foco do país.

*Com informações da EFE