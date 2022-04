Mãe é presa após tentar vender a filha de dois anos no Facebook

Mulher equatoriana relatou estar desesperada por não conseguir sustentar a criança após abandono do pai

Divulgação / Denapen Agentes da Polícia Equatoriana conduzem menina que esteve prestes a ser vendida pela mãe



Uma mulher tentou vender a filha de dois anos por meio de um anúncio no Facebook e acabou presa pela polícia do Equador, na comunidade de Chanduy, na província de Santa Helena. De acordo com a Direção Nacional de Polícia Especializada para Meninos, Meninas e Adolescentes, a mãe queria negociar a criança por US$ 400 (R$ 2 mil). Um usuário da rede social, que teve a identidade mantida em segredo, fez a denúncia às autoridades, alegando que ela pretendia concluir a venda em um terminal de ônibus no último sábado, 23. “Nas imagens que chegaram até nós, ela coloca seu número de telefone para que as pessoas interessadas em comprar a menina possam entrar em contato”, explicou agente da Direção Nacional, Ángel Tandazo, ao jornal ‘El Universo’.

Detida antes de poder terminar a negociação da filha, a mulher afirmou que se encontrava em situação de desespero, sem condições financeiras para poder sustentar a menina, e destacou que o pai da criança a havia abandonado há vários meses. A mãe continua detida, por determinação do Ministério Público e da Justiça, enquanto a garota está sob os cuidados da avó materna, que ficou bastante abalada com o ocorrido. As autoridades garantem que estão prestando atenção e tomando medidas para garantir o bem-estar da menina.