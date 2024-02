Mãe e três filhos brasileiros-palestinos são autorizados a deixar Gaza

Expectativa é que a família cruze a fronteira de Rafah na quinta-feira, 8

João Risi / Audiovisual / PR Com os quatro novos repatriados, a Operação Voltando em Paz chegará a 1.559 pessoas resgatadas



Uma brasileira que deu a luz a um bebê na véspera do Natal recebeu autorização para cruzar a fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, em Rafah, com o recém nascido, uma criança de dois anos e outra de quatro anos. Os quatro integram mais uma etapa da Operação Voltando em Paz, realizada pelo governo federal desde outubro para repatriar brasileiros da zona de conflito no Oriente Médio. A estimativa é que a família cruze a fronteira na quinta-feira, 8, sigam até o Cairo em veículo alugado pela embaixada brasileira no Egito e voltem ao Brasil.

“Eles já estavam em listas anteriores, mas a mãe não pôde viajar porque estava em estágio avançado da gravidez. Agora, o recém-nascido foi adicionado”, comentou o embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeas. Com os quatro novos repatriados, a Operação Voltando em Paz chegará a 1.559 pessoas resgatadas, entre brasileiros e parentes que estavam em Israel, em Gaza e na região da Cisjordânia. As escalas também trouxeram 53 animais domésticos.