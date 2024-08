Magnata Mike Lynch é identificado entre corpos resgatados de iate naufragado na Sicília

Em 2011, empresário havia vendido sua empresa à gigante Hewlett Packard (HP) por US$ 11 bilhões, o que gerou lucros de US$ 800 milhões e uma disputa judicial de mais de 13 anos, da qual foi absolvido em junho deste ano

BEN GURR / POOL / AFP O iate Bayesian, com bandeira britânica, afundou na noite de segunda-feira na costa da cidade de Porticello, em meio a uma forte tempestade, quando estavam em seu interior 22 pessoas, 12 passageiros e 10 tripulantes.



O magnata britânico Mike Lynch foi identificado nesta quinta-feira (22) entre os cinco corpos recuperados no interior do iate que naufragou na última segunda-feira na costa da Sicília, no sul da Itália, segundo afirmou a imprensa local. O corpo sem vida do empresário, considerado desaparecido, foi retirado esta manhã do iate naufragado a 50 metros de profundidade e levado para terra para passar por uma autópsia. As autoridades italianas permanecem em silêncio por enquanto. O iate Bayesian, com bandeira britânica, afundou na noite de segunda-feira na costa da cidade de Porticello, em meio a uma forte tempestade, quando estavam em seu interior 22 pessoas, 12 passageiros e 10 tripulantes.

A tragédia deixou um morto, o cozinheiro canadense Recaldo Thomas, e seis desaparecidos: Mike Lynch e sua filha de 18 anos, Hannah; o presidente do banco Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e sua esposa Judy, e o advogado do empresário, Chris Morvillo e sua esposa Neda. Desde ontem, os bombeiros italianos conseguiram recuperar cinco corpos do iate e tentam extrair o sexto e último, em meio a grandes dificuldades devido à profundidade e à posição do navio após seu naufrágio. Lynch, de 59 anos, estudou Física, Matemática e Bioquímica na Universidade de Cambridge. Lançou várias empresas de software e fundou a empresa de tecnologia Autonomy em 1996, razão pela qual era frequentemente chamado de “Bill Gates britânico”.

Em 2011, vendeu sua empresa à gigante informática Hewlett Packard (HP) por US$ 11 bilhões, o que gerou lucros de US$ 800 milhões e uma disputa judicial de mais de 13 anos, da qual foi absolvido no último mês de junho. A HP declarou ter encontrado “graves irregularidades contábeis” na Autonomy e acusou Lynch de 17 crimes – posteriormente reduzidos para 15 – como fraude e conspiração. Se fosse considerado culpado, poderia pegar 25 anos de prisão nos Estados Unidos e chegou a passar mais de um ano em prisão domiciliar em São Francisco aguardando julgamento, após ser extraditado do Reino Unido em maio de 2023.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte