Maior convenção de sereias do mundo é realizada nos EUA

Evento contou com a presença de profissionais na arte de nadar com cauda em piscinas profundas

MerMagic Con/Instagram/Reprodução Evento foi realizado no último fim de semana



O Centro Aquático de Manassas, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, recebeu milhares de pessoas no fim de semana para a convenção MerMagic Con, maior “encontro de sereias” do mundo. Em 2021, a convenção foi voltada para três públicos diferentes: crianças, que recebiam aulas de “iniciação” no mundo das sereias, conheciam algumas das profissionais que usavam caudas em piscinas profundas para imitar os personagens mitológicos, participavam de jogos e assistiam a shows de mágica com um pirata; “entusiastas” do mundo das sereias, que também participam de painéis, ensaios fotográficos e aprendem a fazer acessórios; e profissionais, que têm ensaios de fotografias subaquáticas, aulas com experts do mundo da indústria e cursos sobre segurança debaixo d’água. No fim do evento, um baile de gala formal com tapete vermelho, open bar e o tema “sereias conhecem Lady Gaga” foi sediado.

Segundo as regras de higiene do local, todos os que não tinham certificados de vacinação foram obrigados a usar máscaras e aqueles que estavam imunizados contra a Covid-19 precisavam usar um bottom com a informação visível o tempo inteiro. Todos os participantes do evento precisaram se cadastrar em um aplicativo de monitoramento contra a doença. O estado da Virgínia tem 55% da população vacinada contra o novo coronavírus, taxa maior do que a média dos EUA, de 50%. A próxima convenção será realizada entre os dias 4 e 6 de março de 2022.