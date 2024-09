Maior grupo sindical de Israel convoca greve geral para segunda-feira, após morte de reféns em Gaza

EFE/EPA/KENA BETANCUR

Familiares de reféns seguram fotos durante uma manifestação que marca o aniversário de seis meses dos ataques do Hamas a Israel, perto da sede das Nações Unidas em Nova York, Nova York, EUA, 7 de abril de 2024. Israel completa seis meses desde os ataques de 7 de outubro, já que 134 reféns ainda estão mantidos em cativeiro em Gaza, de acordo com as IDF israelenses. Mais de 33.000 palestinos e mais de 1.450 israelenses foram mortos, de acordo com o Ministério da Saúde palestino e as Forças de Defesa de Israel (IDF), desde que militantes do Hamas lançaram um ataque contra Israel a partir da Faixa de Gaza em 7 de outubro de 2023, e as operações israelenses em Gaza e a Cisjordânia que o seguiu. (Nova York) EFE/EPA/KENA BETANCUR