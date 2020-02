Há mais de 42 mil casos de coronavírus confirmados na China, com 1.017 mortes, diz OMS

Para o diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, o novo vírus tem o potencial de ter ‘mais consequências ruins do que um ataque terrorista’

Divulgação/WHO O diretor-geral da OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus



A Organização Mundial da Saúde (OMS) atualizou nesta terça-feira (11) o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na China para 42.708, com 1.017 mortes. No resto do mundo, são 393 casos em 24 países e uma morte, nas Filipinas.

Em coletiva de imprensa em Genebra, na Suíça, representantes da entidade informaram que, entre esta terça e quarta, mais de 400 cientistas estarão reunidos na cidade para avaliar a situação da doença.

O diretor-geral da Organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou que a comunidade internacional precisa agir com urgência para evitar que a epidemia tenha impactos globais.

“Um vírus tem o potencial de ter mais consequências ruins do que um ataque terrorista”, afirmou Ghebreyesus.

*Com informações do Estadão Conteúdo