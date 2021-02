Mais ativo da Europa, vulcão Etna entra em erupção na Itália

Uma explosão de lava iluminou o céu dessa região da Sicília na noite desta quarta-feira, mas a cidade que fica aos pés do vulcão não sofreu nenhum dano

Reprodução Twitter O vulcão Etna é conhecido por ter uma frequência considerável de erupções de lava, muitas vezes acompanhadas de tremores



O vulcão Etna entrou em erupção na noite desta quarta-feira, 3, e provou tremores de baixa intensidade na Sicília. O evento já era esperado pela Itália porque há semanas o Etna vinha liberando fumaça e pequenos sismos. De acordo com o Instituto Nacional de Vulcanologia, uma explosão de lava que iluminou o céu noturno foi registrada por volta das 21h do horário local (17h em Brasília), sendo que ainda era possível ver uma coluna de fumaça na manhã desta quinta-feira, 4. A cidade de Linguaglossa, que fica bem aos pés do vulcão mais ativo da Europa, não sofreu nenhum dano. Além disso, o aeroporto de Catânia, que é o mais próximo do local, continua operando normalmente.

*Com informações de agências internacionais