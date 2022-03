Mais da metade das crianças da Ucrânia tiveram que abandonar suas casas, afirma Unicef

Do total de 7,5 milhões dessa população, 4,3 milhões já tiveram que se deslocar internamente ou para fora do país

Reprodução/Twitter/@UNICEF_UA Crianças ucranianas participam de atividades em uma estação de metrô de Kharkiv, onde têm residido nos últimos dias por causa da guerra e recebido apoio da Unicef



Mais da metade das crianças da Ucrânia foram obrigadas a abandonar as suas casas desde que a Rússia iniciou a invasão do país há exatamente um mês, em 24 de fevereiro, segundo informou o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta quinta-feira, 24. “Um mês de guerra na Ucrânia provocou o deslocamento de 4,3 milhões de crianças, mais da metade da população infantil do país, calculada em 7,5 milhões”, afirma o órgão em um comunicado oficial. No Twitter, a Unicef também falou sobre o assunto e divulgou algumas de suas ações de apoio às crianças refugiadas. “Estamos as crianças com serviços de saúde e proteção mental. Enquanto a guerra na Ucrânia afeta pesadamente as crianças, a Unicef equipa os espaços de apoio psicossocial com materiais de aprendizagem para arte, brincadeiras, leitura e apoio emocional em 29 estações de metro em Kharkiv, onde crianças e famílias têm residido nas últimas duas semanas”, pontua o órgão.