Jovem Pan > Notícias > Mundo > Mais de 100 organizações de imprensa pedem que EUA não reduzam tempo de visto dos jornalistas

Mais de 100 organizações de imprensa pedem que EUA não reduzam tempo de visto dos jornalistas

Em carta aberta, grupo de veículos jornalísticos defendem que medida do governo Trump ‘reduziria a quantidade e a qualidade da cobertura’ das notícias no país 

  • Por Jovem Pan
  • 11/09/2025 08h20
  • BlueSky
Freepik Jornalista, repórter, trabalhando Trump quer reduzir duração de vistos para estudantes e jornalistas

Mais de 100 grupos e organizações de imprensa internacionais, incluindo a AFP, pediram nesta quinta-feira (11) ao governo dos Estados Unidos que não reduza o tempo de duração dos vistos para jornalistas estrangeiros no país, porque isso “reduziria a quantidade e a qualidade da cobertura” das notícias no país. “Isto prejudicaria a posição global dos Estados Unidos, em vez de fortalecê-la”, afirmam os signatários de uma carta aberta, que incluem a BBC (Reino Unido), a ZDF (Alemanha), as agências Associated Press e Reuters, e as associações de defesa da imprensa RSF (Repórteres Sem Fronteiras) e FIP (Federação Internacional de Jornalistas).

*Com informações da AFP 

Leia também

Trump ataca 'esquerda radical' após assassinato de seu aliado Charlie Kirk
Suspeito de assassinar ativista Charlie Kirk é solto, diz chefe do FBI
Dólar fecha em queda e Ibovespa se reaproxima de recorde com voto de Fux e inflação nos EUA
  • BlueSky
  • Tags:

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >