Mais de 30 mil pessoas deixaram Mariupol na última semana

Cidade vem sendo um dos principais alvos das tropas russas nos últimos dias; Kremlin diz que ataques visam instalações do grupo nacionalista Batalhão de Azov

Reprodução/Twitter/@SmytroKuleba Teatro que servia como abrigo para civis foi destruído na quarta-feira, 16



Aproximadamente 30 mil pessoas deixaram a cidade de Mariupol, no sul da Ucrânia, na última semana. A informação foi dada por autoridades locais nesta quinta-feira, 17, através do Telegram, onde também foi confirmado que cerca de “80% das residências da cidade forma destruídas” por ataques das forças da Rússia. A mensagem foi enviada um dia após um bombardeio destruir um teatro que servia como refúgio para civis. A prefeitura disse não ter um balanço de vítimas fatais e sobreviventes do episódio. Entretanto, os governos locais confirmaram que, mesmo com a evacuação, outras 350 mil pessoas seguem presas na cidade e “continuam se escondendo em abrigos e porões”. As autoridades afirmam que os russos lançam de “50 a 100 bombas” diariamente na cidade e que os arredores da cidade se tornaram palco de combate. Sobre o ataque contra o teatro, a prefeitura disse que o local era habitado “principalmente, por mulheres, crianças e idosos”. “Ontem e hoje, apesar dos tiros incessantes, a remoção de escombros e as operações de resgate continuam na medida do possível”, disseram as autoridades. Os russos, por sua vez, negam a autoria da explosão e dizem que o grupo nacionalista conhecido como Batalhão de Azov é responsável pelo episódio.

*Com informações da AFP