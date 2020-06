Mais de 500 mil pessoas morreram por Covid-19 em todo o mundo, diz universidade

De acordo com levantamento da Universidade Johns Hopkins, mais de meio milhão de pessoas morreram devido ao novo coronavírus; EUA e Brasil são os países com mais óbitos

LINCON ZARBIETTI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Mais de 500 mil pessoas morreram por Covid-19



O total de vítimas fatais da Covid-19 em todo o mundo passou de 500 mil, de acordo com compilação feita pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Às 18 horas (de Brasília) deste domingo, 28, a plataforma da universidade contabilizava 500.108 óbitos causados pelo coronavírus globalmente. O país que mais conta mortes por Covid-19 são os Estados Unidos (125.714), seguido do Brasil (57.070) e do Reino Unido (43.634).

A marca dos 500 mil óbitos causados pela Covid-19 foi alcançada horas depois da Johns Hopkins contar mais de 10 milhões de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus em todo o mundo.

Também neste domingo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou as 24 horas que mais contabilizaram casos de covid-19 em todo mundo (mais de 189 mil novas contaminações), com o Brasil liderando

*Com Estadão Conteúdo