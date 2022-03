Mais de mil pessoas são detidas em protestos na Rússia neste domingo, diz ONG

Mais de 10 mil manifestantes foram detidos em atos contra a guerra na Ucrânia desde 24 de fevereiro

Sergei MIKHAILICHENKO / AFP) Manifestante segura placa em que se lê 'não à guerra'



Mais de mil pessoas foram detidas em várias cidades da Rússia neste domingo, 6, por participação em protestos contra a guerra na Ucrânia, informou a ONG OVD-Info, que monitora as manifestações no país. De acordo com a organização, mais de 10 mil manifestantes foram detidos na Rússia desde 24 de fevereiro, quando começaram as operações militares. Apesar das intimidações das autoridades e da ameaça de penas de prisão, protestos foram organizados todos os dias da última semana em diversas cidades do país. O líder opositor Alexei Navalny – que está preso – convocou os russos a sair às ruas para pedir a paz, apesar da pressão do governo. Neste domingo, as primeiras detenções aconteceram no extremo leste do país e na Sibéria, devido ao fuso horário. De acordo com a OVD-Info, mais de 200 pessoas foram detidas nas cidades de Novosibirsk e Ekaterimburgo. Também foram convocados protestos em Moscou, onde a polícia foi mobilizada no centro. A ONG de defesa dos direitos humanos Memorial informou que um de seus membros, Oleg Orlov, foi detido na praça diante do Kremlin. No norte, uma das praças centrais de São Petersburgo foi cercada pela polícia e manifestantes foram detidos.

*Com informações da AFP