Mais de 3 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde o início da guerra, aponta ONU

Situação já é considerada uma das maiores e mais rápidas migrações da história; grande parte dos refugiados tem ido para países vizinhos, como a Polônia, que é membro da Otan

Louisa Gouliamaki/AFP Mulheres com seus filhos cruzando a fronteira ucraniana para a Polônia, na fronteira de Medyka



Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o número de refugiados da Ucrânia já passa de 3 milhões nesta terça-feira, 15. A quantidade de pessoas que fugiram do país desde que a Rússia iniciou a invasão o ataque bélico, em 24 de fevereiro, vem crescendo rapidamente e já é considerada uma das maiores migrações da história. Grande parte dos refugiados tem ido para países vizinhos, como a Polônia, que é membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). “Chegamos ao número de 3 milhões de pessoas em termos de movimento populacional para fora da Ucrânia”, disse o porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM), Paul Dillon, à imprensa em Genebra, na Suíça.

*Com informações da AFP