Manifestação pró-golpe no Níger tem gritos em apoio a Putin e contra a França

AFP Manifestantes se reuniram em frente à embaixada da França em Niamei



Milhares de pessoas se manifestaram neste domingo, 30, em frente à embaixada francesa em Niamei, capital do Níger, em apoio ao golpe militar que tirou o presidente Mohamed Bazoum do poder. Bandeiras do país africano e da Rússia foram colocadas no lugar da bandeira francesa, pisoteada por manifestantes que gritavam: “Viva Putin!”, “Viva a Rússia!”, “Abaixo a França!”. O presidente francês, Emmanuel Macron, e a União Europeia anunciaram neste sábado, 29, a suspensão de acordos que garantiam ajuda financeira ao Níger. A Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental (Cedeao) também impôs sanções financeiras e ameaçou o “uso da força” contra os autoproclamados novos líderes do país.

O golpe militar foi chefiado pelo general Abdourahamane Tiani, chefe da poderosa guarda presidencial, que mantém Mohamed Bazoum refém. Tiani justificou o golpe pela “deterioração da situação de segurança” no país, um dos mais pobres do mundo e assolado pela violência de grupos jihadistas. Os líderes golpistas denunciaram um suposto plano de “intervenção militar iminente” por parte de alguns países ocidentais e do oeste da África. O governo de Bazoum era um dos últimos aliados do Ocidente na região.

* Com informações de agências internacionais