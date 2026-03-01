Manifestações pró-Irã terminam com 17 ativistas mortos no Paquistão

Na megacidade paquistanesa de Karachi, centenas de manifestantes pró-Irã tentaram entrar no consulado dos EUA, provocando confrontos com a polícia

Foto por ASIF HASSAN / AFP Muçulmanos xiitas gritam slogans durante um protesto em frente ao consulado dos EUA em Karachi, em 1º de março de 2026, após a morte do líder supremo do Irã, Aiatolá Ali Khamenei, em meio aos ataques dos EUA e de Israel.



Pelo menos 17 pessoas foram mortas neste domingo em todo o Paquistão, enquanto manifestantes enfurecidos com a morte do líder supremo do Irã tomaram as ruas, com alguns tentando invadir prédios diplomáticos dos EUA.

Na megacidade paquistanesa de Karachi, um jornalista da AFP testemunhou centenas de manifestantes pró-Irã tentando entrar no consulado dos EUA, provocando confrontos com a polícia. Pelo menos 10 pessoas morreram e mais de 70 ficaram feridas até a noite de domingo, informou o gabinete do cirurgião da polícia de Karachi. Mais cedo, um balanço hospitalar visto pela AFP listava nove pessoas mortas por ferimentos de bala.

Na cidade de Gilgit, ao norte, pelo menos sete pessoas foram mortas e muitas outras ficaram feridas em confrontos com a polícia, disse o oficial de resgate Zaheer Shah à AFP por telefone.

Milhares se reuniram nas ruas da capital, Islamabad, muitos segurando fotos do falecido líder iraniano Ali Khamenei, com a AFP testemunhando a polícia lançar gás lacrimogêneo para dispersar multidões perto da embaixada dos EUA.

Israel e os Estados Unidos lançaram sua campanha aérea em massa contra o Irã na madrugada de sábado, matando rapidamente o líder supremo que governava há décadas e provocando indignação no vizinho Paquistão.

O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, que mantém laços estreitos tanto com os Estados Unidos quanto com o Irã, disse na noite de domingo que a morte de Khamenei foi uma “violação” do direito internacional.

“É uma convenção milenar que Chefes de Estado/Governo não devem ser alvos”, escreveu Sharif no X. O “povo do Paquistão se une ao povo do Irã em sua hora de luto e dor e estende as mais sinceras condolências pelo martírio” de Khamenei, acrescentou.

No protesto de domingo em Karachi, as pessoas gritavam slogans contra os Estados Unidos, Israel e seus aliados. “Não precisamos de nada no Paquistão que esteja ligado aos EUA”, disse um manifestante, Sabir Hussain, à AFP. Mais cedo, uma multidão de jovens escalou o portão principal e conseguiu acesso à entrada do prédio consular, quebrando algumas janelas. A polícia disparou gás lacrimogêneo contra os manifestantes, que se dispersaram, viu o jornalista da AFP.

As embaixadas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha instaram seus cidadãos no Paquistão a serem cautelosos no país.

‘Fantoches’ americanos

Cerca de 4.000 pessoas tomaram as ruas na capital Islamabad, onde jornalistas da AFP ouviram tiros para o alto, que acredita-se serem para dispersar a multidão, e viram gás lacrimogêneo antes mesmo do início planejado de um comício às 15h00.

Zahra Mumtaz, uma dona de casa de 52 anos da vizinha Rawalpindi, disse: “Nosso líder foi martirizado e nem sequer temos permissão para protestar”. “O mínimo que o governo poderia fazer é nos deixar expressar nossa dor”, disse ela à AFP, chorando. “Nossos líderes não passam de fantoches dos americanos… Os americanos e israelenses terão que pagar por isso.”

Na cidade de Skardu, ao norte, manifestantes invadiram e incendiaram um escritório das Nações Unidas, fazendo com que fumaça preta subisse do prédio, viu um repórter da AFP. Pelo menos três veículos próximos foram completamente queimados. Milhares de pessoas também tomaram as ruas na cidade de Lahore, no leste.

Desde o lançamento das operações EUA-Israel, o primeiro-ministro Sharif anunciou várias ligações com outros líderes regionais — cujos países foram alvos de ataques retaliatórios iranianos — e pediu contenção. Suas declarações chamaram notavelmente os ataques ao Irã de uma “operação israelense” — excluindo a menção ao grande envolvimento dos EUA.

*AFP