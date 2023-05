Manifestantes antimonarquia protestam contra coroação e gritam para Charles: ‘Não é o meu rei’

Líder do grupo Republic, que convocou protesto, foi detido pela polícia; na aproximação do cortejo real, os apoiadores da monarquia vaiaram aqueles que se mostraram contra o rei

SEBASTIEN BOZON/POOL/AFP Manifestantes acenam com placas "Não é meu rei" perto da Procissão do Rei



Na passagem da carruagem em que o rei Charles III, acompanhado da rainha Camilla, se dirigia à sua coroação em Londres, Anna Edwards exibiu um cartaz com a frase “Not my king!” (Não é meu rei), em vez de agitar a bandeira britânica. Assim como ela, centenas de manifestantes republicanos se concentraram na Trafalgar Square, na primeira hora deste sábado, 6, e penduraram enormes bandeiras amarelas com os palavras “abolir a monarquia” ao longo do trajeto que o casal real fez neste dia histórico. “Defendo a democracia e acredito que as pessoas deveriam poder escolher se querem ou não um monarca como chefe de Estado”, afirmou Edwards, uma londrina de 33 anos. “Não sou particularmente antimonarquista, mas sou a favor da eleição”, acrescentou, enquanto centenas e manifestantes chegavam em um clima festivo.

No entanto, uma pergunta estava na boca de todos: haveria intervenção da polícia, que tinha anunciado um nível muito baixo de “tolerância” aos protestos? Rapidamente, espalhou-se a notícia que todo mundo temia: Graham Smith, líder do grupo Republic, que convocou a manifestação, tinha sido detido. “A polícia deteve seis dos nossos organizadores e confiscou centenas de cartazes com o lema ‘Não é meu rei'”, confirmou um porta-voz do grupo. “Libertem Graham Smith!”, repetiam os manifestantes, em coro, enquanto vigiavam a multidão, de uma plataforma elevada, usando câmeras e binóculos. “É exatamente por isso que estamos aqui hoje. A monarquia representa tudo o que está errado no Reino Unido: os privilégios, a desigualdade e a falta de democracia”, disse Martin Weegman, que usava um boné com a palavra Republic.

A convivência foi cordial entre os manifestantes e o restante da multidão até que, na aproximação do cortejo real, os apoiadores da monarquia vaiaram aqueles que gritavam “Não é meu rei!” e “Abaixo a coroa!”. Em seguida, começaram a cantar o hino nacional, “God Save The King”, enquanto agitavam bandeiras britânicas. Jane, que está na faixa dos 30 anos, se divertiu com o confronto. Ela ficou contente de que tantos manifestantes tivessem saído, apesar da chuva, para criticar uma monarquia que chamou de “antiquada”. “É muito agradável ver gente sensata e reflexiva protestando contra essa farsa.”

*Com informações da AFP