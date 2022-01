Manifestantes protestam contra pressão de Macron sobre não vacinados

Ministério do Interior estima que 105,2 mil pessoas participaram dos atos

Christophe ARCHAMBAULT / AFP Manifestantes protestaram contra obrigatoriedade da vacina



Milhares de pessoas saíram às ruas da França neste sábado, 8, para protestar contra as medidas do presidente Emmanuel Macron para pressionar os não vacinados contra a Covid-19. O Ministério do Interior estima que 105,2 mil pessoas participaram dos atos. As manifestações foram convocadas em dezenas de cidades do país e tiveram alguns tumultos. Em Paris e em Montpellier, a polícia usou gás lacrimogêneo para restabelecer a ordem. Pelo menos 34 pessoas foram presas e doze policiais ficaram levemente feridos. Mensagens de personalidades estrangeiras, como Steve Bannon, antigo assessor do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, foram projetadas em uma tela gigante montada em um pódio na capital francesa. Na última terça-feira, em entrevista ao jornal “Le Parisien”, Macron afirmou que pretende “irritar” quem não quis se vacinar contra a Covid-19 e os chamou de irresponsáveis. Manifestações contra a vacinação têm ocorrido todos os sábados na França desde que o governo anunciou a imposição do passaporte da vacina.

*Com informações da EFE