Manifestantes protestam nas ruas de Lisboa contra presença de Lula no Parlamento português

Cartazes e faixas contra o presidente brasileiro exibiram mensagens como ‘lugar de ladrão é na prisão’ e ‘chega de corrupção’

Miguel Pereira/Reuters Manifestantes protestam contra o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva durante sua visita a Portugal, em frente ao parlamento em Lisboa, Portugal, 25 de abril de 2023



Parlamentares e eleitores do partido português de extrema-direita Chega realizaram um protesto [veja vídeo abaixo] contra a presença do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), no Parlamento, em Lisboa, na manhã desta terça-feira, 25. Nas ruas, bandeiras e cartazes com frases de ordem como “lugar de ladrão é na prisão” e “chega de corrupção” foram exibidos juntamente de bandeiras de Portugal, enquanto batuques eram realizados. Dentro do Parlamento, Lula também enfrentou reprovações com cartazes semelhantes. O petista participou da cerimônia do 49º aniversário da Revolução dos Cravos, que pôs fim à ditadura no país, e discursou contra os últimos anos da política brasileira, sob o governo de Jair Bolsonaro (PL), falando em risco à democracia. Lula ainda afirmou ser contra “soluções militares” para os problemas políticos da atualidade.

“A democracia no Brasil viveu recentemente momentos de ameaça. Saudosos do autoritarismo tentaram atrasar o relógio em 50 anos e reverter as liberdades que conquistamos. Os portugueses assistiram a tudo, preocupados com a possibilidade de que o Brasil desse as costas ao mundo. Tenho viajado o mundo para reencontrar nossos parceiros e reafirmar que o Brasil que todos sempre conhecemos voltou à cena internacional. Um país que não aceita que o seu povo passe fome e que tem consciência de sua responsabilidade na segurança alimentar mundial”, disse Lula.