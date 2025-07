Marco Rubio classifica Moraes como ‘ator estrangeiro maligno’; embaixada dos EUA reproduz nota

Secretário de Estado norte-americano disse que a punição ao ministro do STF se deve a ‘graves violações de direitos humanos’ e que ele teria abusado de sua autoridade

ANGELA WEISS / AFP Segundo Rubio, as sanções impostas ao ministro do STF Alexandre de Moraes devem servir como um alerta às autoridades brasileiras



O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, disse nesta quarta-feira (30), que as togas dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) “não podem protegê-los”. Segundo ele, as sanções impostas ao ministro do STF Alexandre de Moraes, com base na Lei Magnitsky, devem servir como um alerta às autoridades brasileiras.

Em publicação no X, Rubio disse que a punição ao ministro brasileiro se deve a “graves violações de direitos humanos”. “Que isso sirva de aviso para aqueles que pisoteiam os direitos fundamentais de seus compatriotas – as togas judiciais não podem protegê-los”, escreveu na rede. O Departamento de Estado americano, responsável pelas relações internacionais do país, também emitiu uma nota sobre o tema. O órgão comandado por Rubio classificou Moraes como um “ator estrangeiro maligno”, que ameaça a liberdade de expressão de empresas e cidadãos americanos.

Segundo a nota, o ministro do STF teria abusado de sua autoridade “ao se engajar em um esforço direcionado e politicamente motivado para silenciar críticos políticos por meio de ordens secretas obrigando plataformas digitais, incluindo dos EUA, a banir as contas de indivíduos”. “Os Estados Unidos usarão todos os instrumentos diplomáticos, políticos e legais apropriados e eficazes para proteger a expressão dos americanos contra atores estrangeiros malignos como Moraes, que procurariam miná-la”, diz o texto, em tradução livre (acesse a íntegra neste link).

.@POTUS and @USTreasury have sanctioned Brazilian Supreme Court Justice Alexandre de Moraes under the Global Magnitsky sanctions program for serious human rights abuses. Let this be a warning to those who would trample on the fundamental rights of their countrymen—judicial robes… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 30, 2025

No último dia 18, Rubio já havia anunciado a revogação imediata do visto de Moraes, de seus aliados na Corte e familiares diretos. Além de Moraes, mais sete ministros do STF estão na lista de restrição de viagem aos EUA: Luís Roberto Barroso, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Edson Fachin.

Só ficaram de fora da lista de sanções impostas pelo governo americano André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques. Além disso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, teve o visto revogado.

“@POTUS e @USTreasury sancionaram o ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, por meio do programa de sanções Global Magnitsky, por graves violações de direitos humanos. Que isso sirva de alerta a todos que atropelam os direitos fundamentais de seus compatriotas – togas não oferecem proteção contra a justiça”, traduziu a Embaixada.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carol Santos