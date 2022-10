Marido de Nancy Pelosi é violentamente agredido dentro de casa por invasores

Gabinete da Presidente da Câmara informou que Paul Pelosi foi levado para o hospital, onde recebe atendimentos; agressor está sob custódia

Samuel Corum / AFP Paul Pelosi estava dentro de casa quando foi agredido por invasores



O marido da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, foi violentamente agredido nesta sexta0feira, 28, na Califórnia, informou o gabinete de Pelosi em nota. Paul estava em sua casa quando agressores a invadiram e o atacaram. “O agressor está sob custódia e a motivação do ataque está sendo investigada”, diz o comunicado. “O Sr. Pelosi foi levado para o hospital, onde está recebendo excelentes cuidados médicos e espera-se que se recupere completamente”. Nancy, que é a segunda na linha de sucessão a Casa Branca, não estava em casa no momento do ocorrido. Paul, 82 anos, é dono de uma empresa imobiliária e de capital de risco com sede em São Francisco. Em maio deste ano, ele foi notícia ao ser preso por dirigir sob influência de álcool e se envolver em um acidente. Ele foi condenado a cinco dias de prisão no condado de Napa, Califórnia.

*Com informações da Reuters