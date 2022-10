Marido de Nancy Pelosi passa por cirurgia após ser atacado em casa

Paul Pelosi foi operado por uma fratura no crânio e vários ferimentos graves no braço e nas mãos; Joe Biden classificou o ataque como ‘desprezível’

Samuel Corum / AFP Agressor invadiu a casa de Paul e Nancy procurando a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA



Paul Pelosi, marido da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi, passou com sucesso pela operação à qual foi submetido após ser atacado em sua casa em São Francisco (Califórnia) nesta sexta-feira, 28. O porta-voz da política democrata, Drew Hammill, disse em um comunicado que Paul Pelosi foi operado por uma fratura no crânio e vários ferimentos graves no braço direito e nas mãos. “Seus médicos esperam uma recuperação completa”, disse Hammill na nota, na qual expressou a gratidão da família pelas demonstrações de solidariedade recebidas após o ataque. Paul Pelosi, de 82 anos, foi atacado quando estava na casa da família por um homem, identificado como David Depape, 42, que invadiu o local gritando “Onde está Nancy?”, embora a presidente da Câmara dos EUA não estivesse naquele momento na residência. Depape, que está sob custódia policial, será indiciado por tentativa de homicídio com arma de fogo e agressão, entre outros crimes. O chefe de polícia de São Francisco, William Scott, indicou em uma coletiva de imprensa que a chamada de alerta ocorreu às 02h27 da manhã e afirmou que o ataque foi intencional. Ele não ofereceu muitos detalhes, mas disse que a polícia fará o que puder para responsabilizar o agressor nos tribunais.

Quando os policiais chegaram à casa, encontraram Paul Pelosi e o invasor lutando e segurando um martelo ao mesmo tempo. O agressor conseguiu pegar o martelo e atacou o marido da congressista, levando os agentes a imediatamente agarrá-lo e desarmá-lo para prendê-lo. O chefe de polícia destacou que a investigação ainda está aberta e que o motivo da invasão e agressão é desconhecido até o momento. O incidente aconteceu a menos de duas semanas das eleições legislativas de 8 de novembro. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse mais cedo em comunicado que o presidente Joe Biden ligou para Nancy Pelosi pela manhã para manifestar sua solidariedade e condenar a violência. Em ato eleitoral na Filadélfia, Biden comentou sobre o atentado. “Disseram que o mesmo grito usado por esse sujeito foi utilizado em 6 de janeiro (de 2021, no ataque ao Capitólio dos EUA): ‘Onde está Nancy? Onde está Nancy? É desprezível!'”, disse o presidente americano.

*Com informações da EFE