Marine Le Pen pede ‘maioria absoluta’ para que extrema direita conquiste Assembleia Nacional

Marine Le Pen, líder do partido de ultradireita Reagrupamento Nacional (RN), que venceu o primeiro turno das eleições na França neste domingo (30) de forma ampla, de acordo com pesquisas de boca de urna, pediu aos eleitores para o segundo turno que a legenda consiga a maioria absoluta na Assembleia Nacional (o parlamento do país). Caso isso aconteça, deixaria o presidente francês, Emmanuel Macron, sem escolha a não ser nomear o principal representante do RN nesse pleito, Jordan Bardella, como novo primeiro-ministro. “Não há nada mais normal do que a alternância política. Para isso, precisamos de uma maioria absoluta”, declarou Le Pen, que foi reeleita deputada em seu distrito eleitoral no norte da França em primeiro turno graças à sua ampla maioria. “Nada é conquistado antecipadamente.

“O segundo turno será decisivo para evitar que o país caia nas mãos da Nupes (coalizão de esquerda agora chamada de Frente Popular), que é de extrema esquerda e tem tendências violentas”, alertou. Uma maioria absoluta para Bardella, segundo Le Pen, contribuiria para a “restauração da união e da harmonia nacional”. A líder do RN, que também mira as eleições presidenciais de 2027 e desponta como um forte nome para suceder Macron, disse aos eleitores para que não se deixem “amedrontar ou assustar” por aqueles que querem “fazer com que o sistema (político) atual, que não funcionou, perdure”.

*Com informações da EFE