Marinha da Ucrânia afunda principal navio de guerra para impedir captura

A Marinha da Ucrânia afundou nesta sexta-feira, 4, a Hetman Sahaidachny, seu principal navio de guerra. A informação foi confirmada pelo ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksiy Reznikov. “O comandante do navio-chefe da Marinha ucraniana seguiu a ordem de inundar o navio para que a fragata Hetman Sahaidachny, que estava em reparo, não caísse nas mãos do inimigo. É difícil imaginar uma decisão mais difícil para um soldado e tripulação corajosos”, escreveu Reznikov no Facebook. Mesmo que o navio não seja uma ameaça para a Rússia, a escolha foi para evitar que os russos pudessem fazer peças de propagandas caso assumisse o controle da embarcação.

⚡️Ukrainian Navy sinks its flagship so that Russians don’t get it. Frigate Hetman Sahaidachny was under repairs in Mykolaiv. The commander was ordered to sink it, according to Defense Minister Oleksiy Reznikov. Photo: News sites, social media, original source unknown. pic.twitter.com/OLq9U0oVZi — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 4, 2022

Pela primeira vez, desde o início da guerra que começou em 24 de fevereiro, as tropas russas entraram na cidade portuária de Mykolaiv, de acordo com as autoridades regionais. Os ucranianos ainda têm controle sobre a região. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, o governador da cidade, Vitaliy Kim, disse que soldados russos estão presentes na cidade e que os combates estão em andamento. “Não entrem em pânico. Mulheres e crianças permaneçam em casa”, pediu Kim. A intenção dos russos em capturar a região sul da Ucrânia é porque dessa forma eles conseguem chegar até Odessa, a terceira maior cidade do país, e ficam com o controle total da parte sul, o que impossibilita o acesso dos ucranianos ao Mar Negro.