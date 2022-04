Mariupol está 90% destruída e quase metade da cidade não pode ser recuperada, afirma prefeito

Segundo Vadim Boichenko, cerca de 130 mil pessoas continuam impossibilitadas de deixar a região

EFE/EPA/MAXAR TECHNOLOGIES HANDOUT Uma imagem de satélite disponibilizada pela Maxar Technologies mostra um close do teatro Mariupol e edifícios próximos



A cidade portuária de Mariupol, uma das mais atingidas desde a invasão russa à Ucrânia que já dura mais de um mês, está com 90% de sua infraestrutura destruída. A informação foi disponibilizada pelo prefeito da Vadim Boichenko, que também relatou que 40% são irrecuperáveis. “O exército russo destrói brutalmente Mariupol. Os bombardeios não param”, alguns com “lança-foguetes múltiplos”, acrescentou. O local sofre com falta de alimentos, água e energia elétrica. Durante entrevista coletiva, ele também informou que “cerca de 130 mil pessoas” continuam presas na cidade. “Planejamos retirar os habitantes que restam, mas não podemos fazer isso hoje”, lamentou. Antes da guerra começar, ao menos 500 mil pessoas viviam em Mariupol.