Mark Carney é eleito novo premiê do Canadá e líder do Partido Liberal

Ele sucederá Justin Trudeau, que renunciou ao cargo no dia 6 de janeiro; Carney venceu a disputa com 85,9% dos votos a disputa neste domingo (9)

Daphné LEMELIN / AFPTV / AFP Mark Carney é ex-presidente dos bancos centrais da Inglaterra e do Canadá



Mark Carney, ex-presidente dos bancos centrais da Inglaterra e do Canadá, foi escolhido neste domingo (9) como o novo líder do Partido Liberal e primeiro-ministro do Canadá. Ele sucederá Justin Trudeau, que renunciou ao cargo no dia 6 de janeiro. Carney venceu a disputa com 85,9% dos votos.

Ele concorreu contra Chrystia Freeland, ex-ministra das Finanças e vice-primeira-ministra (8% dos votos); Karina Gould, que foi líder da Câmara (3,2% dos votos); e Frank Baylis, ex-membro do parlamento (3% dos votos). As informações foram divulgadas no período da noite (de Brasília) deste domingo durante transmissão ao vivo do Partido Liberal.

