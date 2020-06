Máscara caseira deve ter três camadas de diferentes materiais, diz OMS

Fabio Frustaci/EFE As máscaras devem ainda necessariamente cobrir o nariz, a boca e o queixo



O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou nesta sexta-feira (5) durante entrevista coletiva que as máscaras caseiras usadas como proteção ao novo coronavírus devem ser produzidas com ao menos três camadas de diferentes materiais.

Segundo as novas diretrizes, as máscaras devem ter: uma camada externa, com material resistente à água; uma camada mais interna, que absorva a água; e uma intermediária, para agir como um filtro. No site da entidade, há um vídeo com mais explicações sobre o assunto.

As máscaras devem ainda necessariamente cobrir o nariz, a boca e o queixo. É preciso colocá-la com as mãos limpas e evitar tocá-las durante o uso. Caso toque, o usuário deve limpar novamente as mãos. Após o uso, o recomendado é retirar a máscara a partir das faixas laterais nas orelhas e lavar novamente as mãos depois desse procedimento.

A OMS informou ainda que elas devem ser usadas em locais com muita transmissão da Covid-19 e dificuldades para o distanciamento físico, sobretudo por pessoas com mais de 60 anos ou doenças pré-existentes.

Profissionais de saúde

Além de atualizar diretrizes, a OMS recomenda agora que profissionais de saúde em áreas com casos de novo coronavírus usem máscaras durante o trabalho sempre, mesmo que não lidem diretamente com pacientes da Covid-19.

De qualquer modo, o comando da OMS ressaltou na coletiva que o uso de máscaras não substitui outras medidas para conter a doença, como o distanciamento social e a higiene das mãos.

*Com Estadão Conteúdo