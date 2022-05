Máscaras deixam de ser obrigatórias em voos e aeroportos da União Europeia

Medida começa a valer na segunda-feira, 16; autoridades alertam que o acessório ainda é uma das melhores formas de se proteger contra Covid-19

REUTERS/Kai Pfaffenbach Homem puxa carrinho de bagagem no aeroporto de Frankfurt, na Alemanha



A partir de segunda-feira, 16, o uso de máscara deixa de ser obrigatório nos voos e aeroportos da União Europeia, informou a Agência Europeia para Segurança da Aviação (Easa) e o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC). “Vamos retirar a recomendação de uso obrigatório de máscaras médicas nos aeroportos e a bordo de voos”, disse as entidades por meio de um comunicado e ressaltaram que o acessório “continua a ser uma das melhores proteções contra a transmissão” do Sars-Cov-2, principalmente para pessoas mais vulneráveis. Essa atualização só foi possível por causa dos últimos números da pandemia e dos níveis de vacinação, o que possibilitou a suspensão das restrições europeus.

Itália, França, Bulgária e outros países europeus estão flexibilizando ou encerrando muitas ou todas as suas medidas para conter a propagação do coronavírus. Mesmo com a liberação da máscara, as regras vão variar de acordo com a companhia e os passageiros vulneráveis devem continuar a utilizar o acessório facial independente das regras, defendem a Easa e o ECDC, acrescentando que deve ser utilizado um modelo do tipo FFP2/N95/KN95, “que oferece um nível de proteção mais elevado do que uma máscara cirúrgica padrão”.

A diretora do ECDC, Andrea Ammon, disse que, embora o uso de máscaras não seja obrigatório, “é importante estar ciente de que, juntamente com o distanciamento físico e a boa higiene das mãos, é um dos melhores métodos para reduzir a transmissão”. Várias companhias aéreas dos Estados Unidos disseram que não exigiriam mais máscaras em abril, depois que um juiz federal na Flórida decidiu que a obrigatoriedade de uso de máscaras do governo dos EUA no transporte público era ilegal.