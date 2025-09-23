‘Massacre em Gaza não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo’, afirma Lula na ONU

Durante discurso na abertura da Assembleia-Geral, presidente lamentou que no território palestino ‘a fome é usada como arma de guerra’ e que o ‘deslocamento forçado de populações é praticado impunemente’

Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula durante a abertura do Debate Geral da 80.ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York



Ao discursar na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta terça-feira (23) o uso desproporcional e ilegal da força na Palestina. Segundo o presidente, os atentados terroristas do Hamas são “indefensáveis” sob qualquer ângulo, no entanto, “absolutamente nada justifica o genocídio em curso em Gaza“. “Ali, sob toneladas de escombros, estão enterradas dezenas de milhares de mulheres e crianças inocentes. Ali também estão sepultados o Direito Internacional Humanitário e o mito da superioridade ética do Ocidente”, completou o líder brasileiro, o primeiro a discursar na Assembleia.

O petista também criticou duramente a falta de iniciativas para encerrar o conflito, que está prestes a completar dois anos. “Esse massacre não aconteceria sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-lo. Em Gaza a fome é usada como arma de guerra e o deslocamento forçado de populações é praticado impunemente. O povo palestino corre risco de desaparecer”, declarou Lula.

Diante da onda de protestos em favor da paz no território palestino, o presidente brasileiro reiterou a defesa da solução de dois Estados. “Só sobreviverá com um Estado independente e integrado à comunidade internacional. Esta é a solução defendida por mais de 150 membros da ONU, reafirmada ontem, aqui neste mesmo plenário, mas obstruída por um único veto”, destacou o petista.