Mauro Vieira confirma que Lula participará da cúpula do Brics em Kazan

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, confirmou nesta segunda-feira (10), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará na próxima cúpula dos países do Brics que será realizada entre os dias 22 e 24 de outubro na cidade de Kazan, na Rússia. “Sim, ele comparecerá”, disse o chanceler durante um encontro com seu homólogo russo, Sergey Lavrov, que havia manifestado a esperança de que Lula pudesse participar da cúpula. Os chefes da diplomacia do Brasil e da Rússia reuniram-se hoje no âmbito da reunião de ministros das Relações Exteriores dos Brics que acontece nestas segunda e terça-feira na cidade russa de Nizhny Novgorod. Segundo a porta-voz do Ministérios das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, os chanceleres do Brics concordaram hoje em emitir uma declaração conjunta no final da reunião ministerial.

Nesta segunda-feira (10), Lavrov reuniu-se também com o ministro das Relações Exteriores egípcio, Sameh Shoukry, com quem discutiu o conflito entre Israel e Palestina e a escalada na Faixa de Gaza.

As partes, segundo a diplomacia russa, frisaram “a necessidade de aumentar os esforços internacionais para alcançar um cessar-fogo rápido na Faixa de Gaza e garantir um acesso estável à ajuda humanitária para a população do enclave palestino”.

O grupo Brics, inicialmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, expandiu-se este ano com cinco novos países: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã.

