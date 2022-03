McDonald’s fecha seus 850 restaurantes na Rússia em retaliação à invasão à Ucrânia

A rede de fast food McDonald ‘s anunciou nesta terça-feira, 8, que vai encerrar temporariamente suas atividades na Rússia devido à invasão à Ucrânia que já está em seu 13º dia. A informação foi dada por meio de uma carta feita pelo CEO da empresa, Chris Kempczinski. 850 restaurantes vão ter os serviços suspensos, mas, segundo Kempczinski, os mais de 62 mil funcionários vão continuar recebendo o salário normalmente. No comunicado, Kempczinski declarou que a empresa se juntou ao mundo condenando a agressão e a violência.

O McDonald’s está presente há mais de 30 anos na Rússia. Segundo o CEO, eles vão continuar acompanhando a situação humanitária e não há previsão de quando os restaurantes vão reabrir. Kempczinski ainda relatou que eles estão passando por uma interrupções na cadeia de suprimentos, juntamente com outros impactos operacionais. Nos últimos dias, a empresa, que tem uma presença relativamente grande na Rússia e tem uma presença simbólica na região – o primeiro restaurante foi aberto na União Soviética – vinha sendo constantemente criticada por não ter feito um posicionamento sobre o conflito no Leste Europeu.

In a message shared to employees and franchisees, CEO Chris Kempczinski shared that McDonald’s will temporarily close all restaurants and pause all operations in Russia. Click to read the message in its entirety. https://t.co/g8BXaKxvNj pic.twitter.com/6jt0NnYhKz

— McDonald’s Corporation (@McDonaldsCorp) March 8, 2022