Médicos chegam ao local em que destroços do submersível do Titanic foram encontrados

Ainda não há uma confirmação oficial de que os pedaços encontrados ao Titan; Guarda Costeira vai fazer um comunicado à imprensa às 16h

REUTERS / OCEANGATE EXPEDITIONS HANDOUT / IFREMER HANDOUT / NATIONAL MARITIME MUSEUM HANDOUT Navios fazem buscas pelo submersível Titan no Oceano Atlântico



Uma equipe médica chegou em um navio da Marinha Canadense ao local onde as operações de buscas estão sendo realizadas, embora o prazo final para as reservas de emergência de oxigênio tenha acabado na manhã desta quinta-feira, 22. A chegada acontece em um momento em que a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que destroços foram encontrados perto do Titanic, o que pode indicar que o mistério do desaparecimento do submersível pode estar preste a ser solucionado. Uma câmera hiperbárica, que auxilia mergulhadores a lidar com problemas de pressão da água, também foi enviada para o lugar. Apesar de uma fonte ter dito a ‘BBC’ que os destroços pertencem ao Titan, ainda não há nenhuma confirmação oficial, contudo, uma coletiva de imprensa com a Guarda Costeira está marcada para às 15h (16h em Brasília). “Especialistas do comando unificado estão avaliando as informações”, disse a Guarda Costeira no Twitter. Os destroços foram encontrados na “área de busca de um ROV, um veículo operado de forma remota, perto do Titanic”.

A busca, na qual participam navios, robôs e aviões, entrou em fase crítica nesta quinta-feira, já que as 96 horas de oxigênio de emergência à disposição do submersível Titan, da empresa privada OceanGate Expeditions, teriam se esgotado às 08h08 desta quinta-feira. Apesar disso, as equipes de resgate mantêm as esperanças de encontrar os passageiros com vida. “Continuamos vendo casos particularmente complexos em que a vontade de viver das pessoas também deve ser levada em consideração”, disse o contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA, John Mauger, ao programa Today da ‘NBC’, pouco antes da nova descoberta. “Portanto, continuamos procurando e prosseguindo com os esforços de resgate”, acrescentou.

O navio Polar Prince, da empresa canadense Horizon Maritime, perdeu todo o contato com o submersível menos de duas horas depois de um mergulho que deveria ter durado cerca de sete horas, para visitar os restos do mítico transatlântico Titanic, que jaz a quase 4.000 metros de profundidade e a 600 quilômetros do continente, em Terranova. A bordo estavam o milionário britânico Hamish Harding, presidente da empresa Action Aviation; o paquistanês Shahzada Dawood, vice-presidente da Engro, e seu filho Suleman – ambos também de nacionalidade britânica; o experiente mergulhador francês Paul-Henri Nargeolet; e Stockton Rush, CEO da OceanGate Expeditions, a empresa que opera o submersível, e que cobrava 250.000 dólares por turista (cerca de 1,1 milhão de reais na cotação atual).