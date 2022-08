Menino de 10 anos salva mãe que estava tendo convulsão dentro da piscina nos EUA

Gavin Keeney agiu rápido e conseguiu resgatar Lori sozinho; suas ações foram reconhecidas pelo departamento de polícia que o presenteou com um prêmio

Reprodução/Twitter/@midiasso Lori, mas de Gavin, teve convulsão dentro da água e foi resgatada pelo filho



Gavin Keeney, um menino de 10 anos, teve um heroico nos Estados Unidos no início de agosto. Ele pulou na piscina e conseguiu salvar sua mãe do afogamento após ela ter uma crise de convulsão dentro da água. Segundo o canal Fox News, ele estava brincando no quintal de sua casa quando presenciou a cena. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, é possível ver Keeney agindo rápido e pulando na piscina e lavando-a para aborda para salvá-la. Alguns minutos depois o avô do menino aparece e ajuda no resgate. Lori, a mãe, conseguiu se recuperar sem que fosse necessário chamar o atendimento médico. Ao recuperar a consciência, ela soube que foi salva pelo seu filho. Em uma publicação feita nas redes sociais, Lori descreveu como foi a situação: “Gavin tinha acabado de sair da piscina e estava na varanda e foi quando me ouviu. Ele pulou… o cachorro tentou entrar… ele me levou até a escada e então meu pai entrou correndo”. O vídeo viralizou tanto que o menino recebeu um prêmio do Departamento de Polícia de Kingston, por seu ato de bravura. “Devido às ações rápidas deste jovem, sua mão não engoliu água e está viva”, escreveu o departamento de polícia em um post no Faebook. “Obrigada Gavin, você é um verdadeiro herói e uma luz positiva para esta comunidade”, acrescentou. Essa não é a primeira vez que o menino salva a mãe. Há alguns anos ele impediu que ela ficasse sufocada ao engasgar com um pedaço de comida. Contudo, nesta ocasião, foi necessário chamar a emergência, pois ele não conseguiu ajudar sozinho.