Menino de cinco anos morre no Afeganistão depois de cair em poço

Criança foi resgatada com vida, mas não resistiu e faleceu no caminho para o hospital

AFP Haidar caiu em um poço quando ajudava os adultos a perfurar um novo poço na localidade.



Um menino de cinco anos, que ficou preso por três dias em um poço seco profundo no sudeste do Afeganistão, morreu nesta sexta-feira, 18, pouco depois de ser retirado, com vida, pelas equipes de resgate. A criança, identificada como Haidar, caiu em um poço de 25 metros de profundidade em Shokak, na província de Zabul, 400 km ao sudoeste de Cabul. Segundo o avô do menino, Haji Abdul Hadi, de 50 anos, o acidente teria acontecido quando Haidar tentava ajudar os adultos a perfurar um novo poço na localidade, afetada pela seca.

Segundo fontes oficiais, o menino caiu no poço de 25 metros de profundidade mas conseguiu ser levantado até 10 metros, onde permaneceu bloqueado. Para conseguir resgatar as crianças, as equipes de resgate abriram uma grande vala oblíqua para ter acesso ao local em que o menino estava. O terreno rochoso dificultou a operação, por isso, foi necessário cuidado para evitar deslizamentos de terra. De acordo com o porta-voz da polícia de Zabul, a equipe médica forneceu oxigênio. Mas quando tentava levá-lo até o helicóptero, ele morreu”. A tragédia acontece poucos dias depois de outra similar no Marrocos, onde o pequeno Rayan, também de cinco anos, caiu em um poço e foi encontrado sem vida depois de passar cinco dias no local.

*Com informações da AFP