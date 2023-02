Menino que sobreviveu à inundação de caverna na Tailândia em 2018 morre no Reino Unido

Duangpetch Promthep foi encontrado desacordado em seu quarto na semana passada; ele foi levado para o hospital, mas não resistiu

Duangpetch Promthep, um dos 12 meninos resgatados de uma caverna na Tailândia em 2018, morreu no Reino Unido



Duangpetch Promthep, um dos 12 meninos resgatados de uma caverna na Tailândia em 2018, morreu no Reino Unido, informou a imprensa local, explicando que a causa está relacionada a uma lesão na cabeça. O jovem de 17 anos, que desde o 2022 estava matriculado na Brooke House College Football Academy, em Leicester, foi encontrado desacordado em seu quarto na semana passada. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu e morreu. “Espero que ele renasça e seja meu aluno outra vez em outra vida”, escreveu o professor de Promthep em uma publicação nas redes sociais. Em entrevista a BBC, a polícia de Leicester informou que a morte não está sendo tratada como suspeita, porém não divulgaram a causa. A notícia da morte do garoto foi passada pela mãe aos antigos companheiro de clube, que também prestaram homenagens ao capitão do time tailandês de futebol Wild Boars (Moo Pa em tailandês). Na época do acidente na Tailândia – os meninos se aventuraram na caverna Tham Luang -, Promthep tinha 13 anos. A operação de resgate foi dramática e só foi realizada duas semanas. Foi necessário três dias e necessário quase 100 mergulhadores tailandeses e estrangeiros para conseguir salvar todos.