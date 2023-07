Menino sobrevive a uma queda de tirolesa no México

Criança caiu de uma altura de 12 metros em um lago e sobreviveu sem ferimentos; acidente ocorreu dentro de um parque, que suspendeu todas as atrações

Reprodução/Twitter/@LeiSueli93109 Menino caiu de um altura de 12 metros e sobreviveu sem ferimentos



Um menino de 6 anos sobreviveu a queda de tirolesa no México. A criança caiu de uma altura de 12 metros e sobreviveu sem ferimentos. De acordo com a imprensa local, o menino caiu em um lago, dentro de um parque de diversões, após o instrumento que deveria mantê-lo preso quebrar. Uma pessoa filmou o acidente. A gravação é do dia 25 de junho. Um adulto acompanhava o menino quando ele caiu. O Parque Fundidora anunciou a suspensão de todas atrações após o acidente e que abriu uma investigação para apurar as causas. Entre as atrações, também há a descida de rapel. Na tirolesa, é preciso ter mais de 5 anos para se aventurar. Veja o vídeo abaixo (as imagens são fortes):

🇲🇽| MÉXICO: Depois que um menino de seis anos caiu de uma altura de 12 metros na tirolesa Expedición Amazonia, dentro do Parque Fundidora, em Monterrey, elementos da Proteção Civil do Estado fecharam o local. O menor saiu ileso, felizmente caiu em um lago. pic.twitter.com/xo4LwGLeFx — Sueli lei (@LeiSueli93109) June 27, 2023

*Com informações da agência Reuters