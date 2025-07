Meta anuncia construção de datas centers para inteligência artificial

Primeiro centro será chamado de Prometeu e está programado para entrar em operação em 2026; Zuckerberg destacou que um deles ocupará uma área comparável a uma parte significativa de Manhattan, em Nova York

A Meta, gigante da tecnologia sob a liderança de Mark Zuckerberg, deu um passo significativo em direção ao futuro com a confirmação da construção de novos datas centers dedicados à inteligência artificial. O primeiro desses centros, batizado de Prometeu, está programado para entrar em operação em 2026. Esses data centers prometem abrigar a maior infraestrutura de inteligência artificial do mundo, e Zuckerberg destacou que apenas um desses centros ocupará uma área comparável a uma parte significativa de Manhattan, em Nova York.

Para fortalecer ainda mais sua posição no campo da inteligência artificial, a Meta formou uma nova divisão composta por especialistas de renome. A empresa tem recrutado talentos de gigantes do setor, como OpenAI, DeepMind e Apple, com o objetivo de se posicionar na vanguarda do desenvolvimento da inteligência artificial geral (AGI). A AGI busca criar máquinas capazes de realizar tarefas com a mesma eficiência dos humanos, um marco que pode revolucionar a forma como as pessoas interagem com a tecnologia. O investimento total da Meta em inteligência artificial e infraestrutura pode alcançar bilhões de dólares, com a empresa já tendo anunciado, em abril, a possibilidade de investir até US$ 72 bilhões nesse setor.

A Meta, que gera a maior parte de sua receita por meio de publicidade nas plataformas Facebook e Instagram, continua a registrar um crescimento anual nas vendas. Em comunicado, a empresa anunciou que, no primeiro trimestre de 2025, as ações subiram 3,65% após divulgação e o lucro líquido foi de US$ 16,64 bilhões, equivalente a um aumento de 35% em relação ao mesmo período de 2024. Já a receita totalizou US$ 42,31 bilhões e superou a projeção de US$ 41,36 bilhões, o equivalente a um aumento de 16% em relação ao ano passado.

