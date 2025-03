Meta lança testes de ‘Notas da comunidade’ para combater a desinformação

Teste será limitado a um grupo de até 200 mil pessoas, que poderão tanto escrever quanto avaliar as notas sobre diferentes conteúdos

ADRIANA TOFFETTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO SP - META/FATOS/CHECAGEM/ENCERRAMENTO/AGU/EXPLICAÇÕES/PRAZO - POLÍTICA - Imagem ilustrativa sobre o conglomerado Meta, das plataformas de redes sociais, Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp, nesta sexta-feira, 10. A Advocacia-Geral da União (AGU) deu 72h para a Meta explicar se adotará medidas para combater crimes como violência de gênero, racismo e homofobia nas suas plataformas. A intimação foi feita nesta sexta-feira, 10, por notificação extrajudicial, após a empresa encerrar a checagem de fatos independente em suas plataformas nos Estados Unidos e anunciar mudanças na moderação de conteúdo. 10/01/2025



A Meta deu início a uma fase de testes das “Notas da comunidade” nas plataformas Facebook, Instagram e Threads, com foco nos Estados Unidos. Essa nova funcionalidade permitirá que os usuários adicionem informações contextuais a postagens, visando combater a disseminação de desinformação. O teste será limitado a um grupo de até 200 mil pessoas, que poderão tanto escrever quanto avaliar as notas sobre diferentes conteúdos. Cada nota terá um limite de 500 caracteres e deverá incluir um link que comprove a informação apresentada. As avaliações feitas pelos usuários serão anônimas, garantindo que a identidade dos participantes não seja revelada. Essa iniciativa busca promover um ambiente mais seguro e informado nas redes sociais.

As “Notas da comunidade” estarão disponíveis em seis idiomas inicialmente, com planos da Meta de expandir essa funcionalidade para outros países no futuro. A empresa enfatiza que o sistema será colaborativo, sem a intervenção direta na seleção das notas que serão exibidas. Apenas as contribuições que forem consideradas relevantes por um grupo diversificado de usuários serão publicadas. Essa nova abordagem surge após a Meta ter estabelecido parcerias com agências de verificação de fatos desde 2016.

O CEO Mark Zuckerberg defende uma estratégia que prioriza a liberdade de expressão, substituindo os checadores independentes por um modelo de moderação coletiva. Importante ressaltar que as “Notas da comunidade” não afetarão o alcance das postagens que receberem correções. A tecnologia por trás desse sistema é baseada no código aberto do sistema do X, que foi desenvolvido em 2021. A Meta planeja aprimorar essa funcionalidade com base no feedback dos usuários que participarem dos testes, buscando sempre melhorar a experiência e a eficácia do recurso.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA