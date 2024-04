México rompe relações com Equador após invasão de sua embaixada em Quito

O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descreveu o incidente como uma “violação flagrante do direito internacional e da soberania do México”

O México anunciou na madrugada desta sexta-feira (5) para sábado (6) o “rompimento imediato” das relações diplomáticas com o Equador depois que a polícia equatoriana invadiu a embaixada mexicana em Quito para prender o ex-vice-presidente Jorge Glas, que havia recebido asilo político. Em uma mensagem na rede social X, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descreveu o incidente como uma “violação flagrante do direito internacional e da soberania do México”. Minutos depois, a ministra mexicana das Relações Exteriores, Alicia Bárcena, anunciou o rompimento das relações com o governo de Quito e avisou que recorreria à Corte Internacional de Justiça para denunciar o Equador.

“Tendo em vista a violação flagrante da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas e os ferimentos sofridos pelo pessoal diplomático mexicano no Equador, o México anuncia o rompimento imediato das relações diplomáticas com o Equador”, disse Bárcena em um vídeo publicado no X. A autoridade acrescentou que a equipe diplomática mexicana deixará o país sul-americano imediatamente e pediu a Quito que “ofereça as garantias necessárias” para sua movimentação.

De acordo com os diplomatas mexicanos, a invasão da sede diplomática pelas forças uniformizadas, sem precedentes na América Latina, provocou reações dos candidatos às eleições presidenciais de 2 de junho. “É uma afronta à diplomacia e ao direito internacional que é inadmissível. Expresso toda a minha solidariedade e apoio ao presidente López Obrador na defesa de nossa soberania”, disse a candidata do partido governista e favorita Claudia Sheinbaum no Twitter.“Pode-se concordar ou não com a administração da justiça em outros países, mas a sede diplomática de qualquer nação estrangeira é inviolável”, escreveu o candidato da oposição de centro-direita, Xóchitl Gálvez, na mesma plataforma.

Jorge Álvarez Máynez, do Movimiento Ciudadano e terceiro nas intenções de voto, descreveu os eventos como um “ataque à soberania mexicana”. “Essa embaixada representa o Estado mexicano e é inviolável. Faz parte de nosso território”, disse ele também em X. As tensões entre o Equador e o México, que mantêm relações desde 1830, aumentaram depois que Glas buscou refúgio na embaixada mexicana em 17 de dezembro. A crise se agravou após os comentários do presidente mexicano na quarta-feira sobre a violência política em ambos os países.

