Microônibus e caminhão colidem no México e ao menos 26 pessoas morrem carbonizadas 

Causas do acidente ainda estão sendo investigadas; veículos bateram frontalmente

HANDOUT / MEXICAN ARMY / AFP Local de um acidente na rodovia Zaragoza-Hidalgo entre um caminhão e uma van com passageiros



Uma colisão entre um microônibus e um caminhão no estado Tamaulipas, no México, deixou ao menos 26 pessoas mortas, incluindo mulheres e crianças, O acidente aconteceu no domingo, 14, em uma rodovia que liga as cidades de Zaragoza e Hidalgo, próximas da fronteira com os Estados Unidos, e, segundo as autoridades, os veículos foram consumidos pelas chamas logo após a batida, o que fez com que os corpos das vítimas fossem carbonizados – acredita-se que todas tivesse nacionalidade mexicana. Algumas só vão poder ser reconhecidas em exames de DNA. Conforme informações da imprensa local, as vítimas que estavam no microônibus pertenciam a mesma família. Elas teriam alugado o veículo para viajar de cidade de Monterrey para o estado Veracruz. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas, mas os investigadores suspeitam que o motorista do caminhão tenha fugido. Acidentes como esses tem sido cada vez mais comuns nos últimos anos em decorrência das más condições de estradas e do cansaço, além do hábito de dirigir do hábito de dirigir em alta velocidade.