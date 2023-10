Mike Pence, ex-vice de Trump, desiste da corrida presidencial nos EUA

O anúncio ocorreu durante sua participação em uma reunião anual da Coalizão Judaica Republicana, celebrada em Las Vegas

Mike Pence anunciou neste sábado, 28, a desistência de sua pré-candidatura à presidência dos Estados Unidos em 2024. O anúncio ocorreu durante sua participação em uma reunião anual da Coalizão Judaica Republicana, celebrada em Las Vegas. “Venho dizer-lhes que ficou claro que não é a minha hora”, disse o ex-vice-presidente de Donald Trump, em uma reviravolta surpreendente, durante seu discurso no encontro anual, que reúne influentes doadores do partido. “Decidi suspender minha campanha para presidente. Digo ao povo americano que não é a minha hora, mas continua sendo o momento de vocês”, prosseguiu Pence, aplaudido de pé pelos presentes. “Estou deixando esta campanha, mas prometo-lhes que nunca vou deixar de lutar pelos valores conservadores. Sempre soubemos que seria uma batalha difícil, mas não me arrependo”, finalizou.

A pré-candidata republicana Nikki Haley, que se dirigiu à plateia pouco depois, abriu seu discurso com palavras elogiosas a Pence. “É um homem de bem, que lutou pelos Estados Unidos e por Israel, e temos uma dívida com ele”, disse a ex-embaixadora de Washington nas ONU (Organização das Nações Unidas). O ex-presidente Donald Trump e o governador da Flórida, Ron DeSantis, não discursaram. Pence não declarou apoio a nenhum dos pré-candidatos à indicação republicana na disputa pela Casa Branca. O ex-vice de Trump tinha apenas 3,8% das intenções de voto em seu partido, segundo o portal “Fivethirtyeight.com”.

Pence ainda dedicou a maior parte de seu discurso à Coalizão Judaica Republicana, expressando seu apoio a Israel na guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza. “Devemos estar firmes com Israel”, disse. “Todos os que estamos com Israel sabemos que Israel não tem outra opção que esmagar o Hamas”, acrescentou. “Sendo assim, os Estados Unidos têm que estar com Israel hoje e amanhã, e em cada dia de luta até que o Hamas seja destruído de uma vez por todas”, encerrou.

