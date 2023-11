Milei amezina tom, diz que Lula será bem recebido em sua posse e agradece a Xi Jinping

Durante sua campanha, libertário disse que não queria ter relações com os líderes por serem comunistas; cerimônia de transição de governo acontecerá em 10 de dezembro

TOMAS CUESTA / POOL / AFP Legislador e candidato presidencial do partido La Libertad Avanza, Javier Milei, é retratado durante o debate presidencial em Santiago del Estero, Argentina, em 1º de outubro de 2023



O presidende eleito da Argentina, Javier Milei, que durante sua campanha deixou claro que não queria ter relações com Lula, líder braisleiro, e o chefe de Estado, Xi Jinping, amenizou o tom na quarta-feira, 22, em entrevista ao programa A Dos Voces, do canal ‘Todo Noticia’, e declarou que se o brasileiro quiser ir a sua posse será bem-vindo, e agradeceu ao chinês pelas felicitações sobre sua vitória nas eleições. “Se Lula quiser, será bem recebido. Ele é o presidente do Brasil”, disse Milei, se referindo ao comparecimento do petista ao sua posse, marcada para o dia 10 de dezembro. Contudo, a fala de Milei acontece depois o convite ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que já se prepara para comparecer ao evento, junto a ex-primeira Dama Michele Bolsonaro e os filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-SP), e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ). Os convites oficiais para a posse ainda não foram enviado e não se saber se Lula irá. Durante a entrevsita, o libertário, sem citar as critícas anteriores ao chefe de Estado, declarou que houve curto-circuitos na campanha, mas afirmou que o Brasil é um grande parceiro de negócio da Argentina.

Na noite de terça-feira, Milei também aproveitou para agradecer ao líder chinês, Xi Jinping, pelas felicitações em relação a sua vitória sobre o peronista de centro Sergio Massa. “Agradeço ao Presidente Xi Jinping as felicitações e votos de felicidades que me envivou atravpes da sua carta. Envio-lhe os meus mais sinceros votos de bem-estar do povo da China“, escreveu em sua conta no X (antigo Twitter), ao compartilhar a carta enviada por Xi Jinping a ele. Além de baixar o tom com Lula e Xi Jinping, Milei, que também já teve desavenças com o Papa Francisco, também falou sobre suia atual relação com o pontífice e relatou a conversa que teve com ele. “Foi uma conversa muito amigável. Sua Santidade me felicitou pela coragem e disse que, para enfrentar os desafios que tem a Argentina é preciso ter coragem e sabedoria. Eu disse que tenho coragem e que estava trabalhando na sabedoria”, contou.

Agradezco al Presidente Xi Jinping las felicitaciones y los buenos deseos que me ha hecho llegar a través de su carta. Le envío mis más sinceros deseos de bienestar para el pueblo de China. pic.twitter.com/p67iaFc69L — Javier Milei (@JMilei) November 23, 2023

A posse de Milei, marcada para dia 10 de dezembro deve ser marcada pela presença de líderes mundiais, contudo, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já declarou que não vai comparecer. Em uma ligação na quarta-feira para parabenizar o argentino, o norte-americano ressaltou a importância de continuar a construir a sólida relação bilateral, conforme comunicado da Casa Branca, informou seu não comparecimento a cerimônia de posse. Se por um lado Biden não vai, Gabriel Boric, presidente do Chile, Luis Lacalle Pou, chefe de Estado do Uruguai, Santiago Peña,, líder paraguaio e Nayib Bukele, presidente de El Salvador, já garantiram que vão comparecer ao evente que marca a transição de governo de Alberto Fernàndez para Javier Milei.