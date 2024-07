Milei chama Lula de ‘perfeito dinossauro idiota’ e diz que brasileiro não sabe aceitar seu erro

Comentário foi realizado em uma publicação no X (antigo Twitter) em que ele faz uma série de críticas ao mandatário do Brasil devido aos posicionamentos diferentes em relação à ação militar na Bolívia

EFE/EPA/ MARTIN DIVISEK ARCHIVO Tensão entre Milei e Lula acontece desde a campanha presidencial do argentino



O presidente da Argentina, Javier Milei, chamou o líder brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ‘perfeito dinossauro idiota’, em um novo ataque ao mandatário. O comentário foi realizado em uma publicação no X (antigo Twitter) em que ele faz uma série de críticas a Lula. “Se tivéssemos feito coisas como esse grande dinossauro idiota disse, já teríamos perdido”, escreveu na publicação, onde diz que Lula errou em condenar a ação militar na Bolívia na última semana. Para o argentino, tudo não passou de uma fraude. “Ele me critica por não declarar imediatamente. A fraude montada na Bolívia é conhecida e o perfeito idiota, em vez de aceitar o seu erro, me critica por deixar visível a sua estupidez”, escreveu Milei, que também pontuar que Lula interferiu nas eleições da Argentina, realizada no final de 2023 e que consagrou o ultraliberal como líder do país, após derrotar o peronista Sergio Massa.

EL PERFECTO DINOSAURIO IDIOTA

1. Se come la curva en el caso Bolivia y me critica por no declarar de modo inmediato;

2. Se conoce el fraude montado en Bolivia y el perfecto idiota, en lugar de aceptar su error me critica por dejar su estupidez a la vista;

3. Luego de las… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2024

“Ele reclama porque eu lhe respondo com sinceridade. Esses idiotas exaltam as formas porque lhes falta conteúdo e também são escravos do envelope, o que os torna funcionais para governo corruptos”, acrescentam Milei. As trocas de farpas entre Milei e Lula têm sido frequentes desde a campanha presidencial do argentino no ano passado, quando o então candidato disse que o presidente brasileiro era “corrupto” e um “comunista raivoso”. Após vencer a eleição, Milei chegou a enviar uma carta ao governo brasileiro, em busca de amenizar as tensões entre os mandatários, e convidou Lula para sua cerimônia de posse, mas o presidente brasileiro não compareceu. No próximo fim de semana, Javier Milei irá à Santa Catarina para participar de um fórum conservador.