Milei chega a Israel e visita Muro das Lamentações em Jerusalém

Presidente da Argentina visita o país judeu, onde terá uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, nesta terça-feira (10)

Foto: Menahem Kahana / AFP O presidente da Argentina, Javier Milei, acena durante visita ao Muro das Lamentações



O presidente da Argentina, Javier Milei, desembarcou nesta segunda-feira (10) no aeroporto internacional Ben Gurion, nos arredores de Tel Aviv, e seguiu para Jerusalém, onde visitou o Muro das Lamentações e amanhã terá uma reunião com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Pouco depois de pousar, Milei dirigiu-se ao Muro das Lamentações contando com um forte esquema de segurança. Lá, ele rezou ao lado de Axel Wahnish, que foi seu líder espiritual até sua nomeação, em 2024, como embaixador argentino em Israel.

Milei tem uma reunião prevista para amanhã em Jerusalém com Netanyahu, com quem já se encontrou durante sua primeira visita a Israel, em fevereiro do ano passado. Na quarta-feira, Milei tem prevista uma visita ao Santo Sepulcro e um encontro com familiares de sequestrados pelo Hamas no ataque do grupo islâmico palestino a Israel em 7 de outubro de 2023, entre os quais há vários de origem argentina.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No mesmo dia, ele fará um discurso no parlamento israelense, algo incomum em visitas de líderes estrangeiros ao país. Na ocasião, ele também receberá a medalha oficial do Prêmio Gênesis, conhecido como “Nobel judaico”, concedida em janeiro por seu “apoio inequívoco” ao país. Desde antes de assumir o cargo, o presidente argentino se posicionou como um aliado ferrenho de Israel e dos Estados Unidos.

*Com informações EFE