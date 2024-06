Milei comemora aprovação da ‘Lei de Bases’, que vai liberalizar a economia: ‘Marco histórico e monumental’

Com 147 votos a favor e 107 contra, o Congresso argentino aprovou o pacote que concede ao presidente ultraliberal poderes extraordinários por um ano

EFE/EPA/MARTIN DIVISEK Presidente da Argentina, Javier Milei, fala à mídia em uma entrevista coletiva após se reunir com o presidente tcheco Petr Pavel



O presidente da Argentina, Javier Milei, comemorou nesta sexta-feira (28) a aprovação no Congresso de seu pacote de reformas para liberalizar a economia, conhecido como “Lei de Bases”, e antecipou que promoverá novas mudanças, incluindo uma reforma no regime monetário. “A Lei de Bases é um marco histórico e monumental (…) começa uma nova fase”, definiu Milei em entrevista ao Canal LN. “A consolidação fiscal está em andamento, já passamos da fase do déficit zero, agora vamos para a fase de zero emissões, está chegando a mudança no regime monetário”, disse o presidente, sem fornecer detalhes. “O objetivo (da lei) é melhorar a qualidade da consolidação fiscal, continuar reduzindo a inflação e apoiar a recuperação econômica”, escreveu no X (antigo Twitter) a porta-voz do FMI, Julie Kozak.

O Congresso aprovou nesta sexta-feira, com 147 votos a favor e 107 contra, o pacote que concede a Milei poderes extraordinários por um ano, além de facilitar o investimento estrangeiro, flexibilizar leis trabalhistas e autorizar a privatização de uma dezena de empresas públicas, entre outras mudanças. Também foi aprovada a ampliação da base de contribuintes do imposto de renda. A Argentina enfrenta uma forte recessão econômica com uma queda de 5,1% no Produto Interno Bruto no primeiro trimestre deste ano, uma inflação interanual de 280% até maio e metade da população vivendo abaixo da linha da pobreza. Desde que assumiu em dezembro, o foco de sua gestão foi alcançar o equilíbrio fiscal, o que conseguiu no primeiro trimestre ao registrar superávit, o primeiro desde 2008.

Diante desse cenário, o presidente afirmou que “está chegando a segunda fase” de seu governo, na qual prometeu “resolver definitivamente o problema da inflação”. Após conquistar as leis que buscava, o governo precisa mostrar resultados econômicos urgentemente para manter um apoio que, apesar da recessão, ainda está em torno de 50%, segundo pesquisas. Sobre a dolarização, que havia definido como um objetivo durante sua campanha, o presidente disse que isso ocorrerá “naturalmente”, com base na “competição de moedas”.

