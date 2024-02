Milei critica parlamentares que votaram contra aprovação da ‘Lei Ônibus’

Deputados argentinos votavam item a item da proposta quando decidiram por retornar à fase inicial do projeto

Juan MABROMATA / AFP Javier Milei ficou descontente com o revés que a "Lei Ônibus" sofreu nesta semana



O presidente da Argentina, Javier Milei, não está contente com o revés que sofreu em sua principal aposta para a mudança econômica do país, a chamada “Lei Ônibus”. Na terça-feira, 6, deputados argentinos votavam item a item da proposta aprovada na semana passada, quando decidiram por retornar à fase inicial do projeto, ou seja, antes de ele ter sido aprovado. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 7, o chefe do Executivo expressou sua indignação e criticou os parlamentares que foram a favor da derrubada do seu projeto: “A sessão da Câmara dos Deputados, a casta política, como chamamos, esse conjunto de deliquentes que querem uma argentina pior porque não estão dispostos a ceder seus privilégios, derrubaram a nossa lei de bases”.

De acordo com o jornal Clarín, o pacote de reformas proposto por Milei será encaminhado novamente às comissões da Câmara, após o impasse relacionado às privatizações. Durante a votação individual dos mais de 380 artigos na terça-feira, o entrave ocorreu, resultando na perda de efeito do texto-base que havia sido aprovado na semana anterior. Enquanto isso, Milei encontra-se em Israel desde terça-feira, como parte de uma viagem internacional que incluirá visitas à Itália e ao Vaticano. A agenda do presidente argentino contempla encontros e compromissos nessas nações, em busca de fortalecer relações diplomáticas e discutir possíveis acordos bilaterais.

