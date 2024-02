Milei participa de evento com Trump nos EUA e sinaliza apoio ao republicano

Vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o argentino gritando ‘presidente’ e puxando o ex-presidente para um abraço: ‘Viva a liberdade’

Reprodução / Twitter @DanScavino Norte-americano também apareceu falando "Make Argentina Great Again", em referência ao seu slogan



O presidente da Argentina, Javier Milei, e o ex-presidente Donald Trump compartilharam um abraço entusiasmado na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC) em Maryland, nos Estados Unidos. Em vídeo compartilhado por um membro da campanha do republicano, o argentino aparece gritando “presidente” e puxando Trump para um abraço antes de tirarem fotos juntos. O norte-americano também apareceu falando “Make Argentina Great Again”, em referência ao seu slogan, ao que o presidente argentino respondeu com sua frase característica: “Viva a liberdade, carajo!”. A participação do argentino no evento ocorreu após uma reunião com o Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken.

President Javier Milei of Argentina absolutely adores and admires President Trump! pic.twitter.com/46cu50zqJs — Sheri™ @FFT1776 (@FFT1776) February 25, 2024

*Com informações de Estadão Conteúdo