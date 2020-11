Milhares de apoiadores de Trump protestam em Washington contra resultado eleitoral

Trump apareceu na Avenida Pensilvânia, nas proximidades da Casa Branca, e saudou os manifestantes que estavam reunidos naquele momento no local

EFE/EPA/SHAWN THEW Apoiadores do presidente Donald Trump protestaram nas proximidades da Casa Branca na tarde deste sábado, 14



Milhares de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, protestaram neste sábado, 14, no centro de Washington, contra uma suposta fraude eleitoral que denunciam – sem provas. Desde cedo, apoiadores de Trump foram às ruas que levam à Freedom Plaza, ao lado da Casa Branca, usando chapéus e camisetas da campanha eleitoral do republicano.

Pouco depois das 10h (horário local; 12h em Brasília), o carro de Trump apareceu na Avenida Pensilvânia, ao lado da praça, de onde saudou os manifestantes que estavam reunidos naquele momento no local, onde a manifestação começou pouco depois do meio-dia. O mandatário, que ainda não reconheceu a virtual vitória do democrata Joe Biden nas eleições, sorriu e acenou de seu veículo para seus apoiadores. Muitos dos manifestantes não estavam usando máscaras faciais para se protegerem do contágio do novo coronavírus. O protesto ocorreu em meio a um grande esquema policial, pois também foi convocada para este sábado uma manifestação na Praça da Liberdade, organizada pelo grupo Refuse Racism, para “se opor à tentativa de Trump de roubar a eleições”.

*Com informações da EFE