Milhares de pessoas protestam contra lockdown e obrigatoriedade da vacina na Áustria

Principal protesto contou com a presença de mais de 40 mil pessoas, segundo estimativas da polícia

EFE/Jorge Dastis/Archivo Milhares foram às ruas em Viena



Milhares de pessoas saíram às ruas de Viena, na Áustria, neste sábado, 4, para protestar contra o lockdown e os planos do governo de implantar a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19 no país. Das cerca de 20 manifestações que haviam sido convocadas hoje na capital austríaca, a principal contou com a presença de mais de 40 mil pessoas, segundo estimativas da polícia. A maioria não usava máscaras e não houve distanciamento social. A polícia usou gás de pimenta para dispersar os protestos, mas nenhum incidente grave foi reportado, segundo a emissora pública de televisão “ORF”. A maioria dos manifestantes carregavam cartazes com mensagens de recusa às vacinas e à lei que o governo está preparando para torná-las obrigatórias a partir de fevereiro de 2022. Desde 21 de novembro, a Áustria está em lockdown para tentar combater a propagação do coronavírus, com o fechamento de restaurantes, hotéis, museus, comércio não essencial e proibição de eventos. Com as restrições, a incidência acumulada de sete dias de infecção por 100 mil habitantes caiu de mais de 1 mil, em meados de novembro, para 667 casos nesta semana.

*Com informações da EFE